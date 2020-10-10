В Ростовской области скончались ещё десять человек, у которых был подтверждён коронавирус.

Как сообщается, среди погибших трое мужчин, которым было 53 года, 76 лет и 81 год, а также семь женщин. Скончавшимся женщинам было 48, 61, 62, 63 и 80 лет, а также двоим было 70 лет.

Отмечается, что в последнее время не уточняются иные заболевания у погибших, и указывается только то, что они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Кроме того, не указываются города и районы, где инфекция была выявлена.

Всего в регионе, таким образом, 578 пациентов скончались от коронавируса. Выявлена инфекция была у 269 человек за последние сутки. Больны коронавирусом в настоящее время 4 840 человек, из них 1 844 находятся в госпиталях, у 127 пациентов состояние здоровья оценивается как тяжёлое.