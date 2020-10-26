Российская армия в скором времени получит на вооружение новейшие воздушные штабы на основе Ил-96-400М, которые в США нередко называют «самолетами судного дня».

Если начнется третья мировая война, то координированием наземных, морских и воздушных войск будут заниматься именно с бортов подобных командных пунктов. В настоящее время такие авиалайнеры имеются только у РФ и Соединенных Штатов. Они необходимы в том случае, если первый ядерный удар приведет к уничтожению основных штабов командования.

Высшее военное руководство будет перевезено на аэродром, а затем размещено в воздушном командном пункте. В результате они смогут заниматься обороной России, находясь в небе. На данный момент вооруженные силы страны имеют 4 таких самолета, обладающих защитой от радиации.