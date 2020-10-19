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Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в России могут повторить выплату на детей в размере 10 тысяч рублей.

Как отмечается, выплата была введена Владимиром Путиным на каждого ребёнка в возрасте до 16-ти лет ещё весной. Выплаты состоялись в июне, а затем они были повторены в следующем месяце. Родители попросили повторить выплаты также и в августе, заявив, что им необходимо собрать детей в школу, однако третьих выплат произведено не было.

По словам Федорова, деньги на третьи выплаты в федеральном бюджете есть. Также он отметил, что, если этих средств по какой-то причине не хватит, то можно будет прибегнуть к кубышке правительства. Так, в настоящее время её размер составляет более 11 триллионов рублей, в то время как на выплаты потребует несколько десятков миллиардов рублей.

Также депутат отметил, что подобные выплаты необходимо ввести на постоянной основе.

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