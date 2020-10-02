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Представители Единого информационного центра Армении сообщили, что из-за падения азербайджанской ракеты в Иране пострадал шестилетний ребенок.

Согласно имеющимся сведениям, о данном инциденте рассказал губернатор иранской провинции Ходафарин. Он отметил, что снаряд, выпущенный РСЗО вооруженных сил Азербайджана, упал в окрестностях села Парвизханлу. Он попал прямо в жилое здание, что привело к ранению малолетнего ребенка.

Отмечается, что данный населенный пункт расположен примерно в десяти километрах от места расположения войск Азербайджана, на границе между Ираном и Нагорным Карабахом. Азербайджанские власти пока никак не прокомментировали данную информацию.

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