В Орловской области, как сообщает региональный оперштаб, за прошедшие сутки было выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 9 434 случая. При этом за всё время выздоровели 7 433 пациентов, ещё 137 человек от инфекции скончались. Среди погибших один новый случай за последние сутки.

Также сообщается, что за последние сутки из больниц были выписаны 61 человек. В настоящее время болеют инфекцией 1 824 пациента.

Всего в России за сутки было выявлено 12 846 новых случаев заболевания, а за всё время пандемии число заболевших составляет 1 285 084 человек. Скончались от коронавируса за всё время пандемии 22 454 пациента, из них 197 – за последние сутки.