Михаил Подоляк, занимающий должность советника при Офисе украинского президента, раскрыл все вопросы, которые намеревается задать народу глава государства. Опрос будет организован на выборах в органы местной власти, проводимых 25 октября.

Владимир Зеленский сперва пытался сохранять интригу и называл лишь по вопросу в день. Так, в среду он сообщил, что первый вопрос относится к введению для попавшихся на коррупции чиновников пожизненного заключения. Сегодня президент назвал еще один вопрос – создание СЭЗ – свободной экономической зоны – на Донбассе.

Украинцам не пришлось ждать три дня, чтобы услышать остальные три вопроса, так как их озвучил Михаил Подоляк. Всем, кто придет на местные выборы, придется выразить свое мнение по легализации каннабиса во имя спасения жизней, по сокращению количества депутатов в Раде и по правам Украины на установленные в Будапештском меморандуме гарантии безопасности.