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В бельгийском городе Антверпене было найдено послание из 1941 года.

Согласно опубликованной информации, письмо обнаружили в церкви Святого Иакова. Оно хранилось в потолке, и было оставлено четырьмя строителями, которые в то время занимались отделкой церкви. Послание они спрятали в спичечный коробок.

В оставленном письме указывается, что его авторов не будет к тому времени, когда в этой церкви будут снова красить потолок. Они сообщают, что хотят рассказать потомкам о том, что их жизнь не являлась хорошей. Указывается, что строители пережили две войны, а сейчас вынуждены работать голодными.

Кроме того, они дали совет запасаться рядом продуктов, таких как кофе, мука и табак, и наслаждать жизнью, а также вовремя найти другую жену, а тем, кто женат, идти домой. Они выразили надежду, что их потомки будут жить лучше, чем они сами.

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