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Согласно информации официального портала по коронавирусу стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Нижегородской области инфекция стала причиной смерти ещё восьми местных жителей.

Таким образом, за всё время, прошедшее с начала пандемии, в регионе от коронавируса скончалось 673 человека, что ставит Нижегородскую области на седьмое место по числу летальных исходов.

За всё время в регионе было выявлено 37 760 заразившихся вирусом человек, из них выздоровели 31 469 пациентов. В настоящее время коронавирус имеется у 5 618 человек, причём за последние сутки было выявлено 366 новых случаев заболевания. Это, как отмечается, является печальным рекордом по заболеваемости.

Вылечившихся же людей за прошедшие сутки 445 человек.

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