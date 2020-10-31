Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о праве Нагорного Карабаха нанести удар по военным объектам Азербайджана.

Как он сообщил, азербайджанские военные силы с первого дня конфликта, начавшегося в Нагорном Карабахе, агрессивно вели себя по отношению к мирному населению. Так, они устраивали обстрелы жилых домов, больниц и церквей. Армения же, в свою очередь, отвечала, ударяя лишь по военным объектам, с которых и вёлся обстрел.

Также Ованнисян заявил, что с военных аэродромов летают истребители не только Азербайджана, но и Турции. Они, по его словам, находятся там с августа, и о них писали не только армянские СМИ, но и иностранные.

По информации на 30 октября в Нагорном Карабахе были убиты как минимум 44 мирных жителя, еще 141 человек ранены.

Вам может понравиться

Коронавирус способен повреждать органы после выздоровления

Специалисты из департамента фундаментальной медицины ДВФУ выявили, что коронавирус способен навредить вылечившемуся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.10.2020
  • читать 1 минуту

Армения потеряла военной техники на 2,7 млрд долларов за месяц

Директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы сообщил о военной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.10.2020
  • читать 1 минуту

Павла Прилучного и Мирославу Карпович после слухов о расставании заметили вместе

На днях в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный расстался… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 октября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |