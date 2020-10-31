Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о праве Нагорного Карабаха нанести удар по военным объектам Азербайджана.

Как он сообщил, азербайджанские военные силы с первого дня конфликта, начавшегося в Нагорном Карабахе, агрессивно вели себя по отношению к мирному населению. Так, они устраивали обстрелы жилых домов, больниц и церквей. Армения же, в свою очередь, отвечала, ударяя лишь по военным объектам, с которых и вёлся обстрел.

Также Ованнисян заявил, что с военных аэродромов летают истребители не только Азербайджана, но и Турции. Они, по его словам, находятся там с августа, и о них писали не только армянские СМИ, но и иностранные.

По информации на 30 октября в Нагорном Карабахе были убиты как минимум 44 мирных жителя, еще 141 человек ранены.