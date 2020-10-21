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Владимир Чуланов, являющийся главным инфекционистом Минздрава, заявил, что считает перчатки неэффективными для защиты от коронавируса.

Как он отметил, коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, а при касании поверхностей он переносится максимум в 10% случаев. Поэтому ношение перчаток не играет какой-либо серьёзной роли в борьбе с коронавирусом, и эту меру он считает избыточной. Кроме того, некоторые люди не знают, как правильно снимать и утилизировать перчатки, и при неправильном использовании они лишь вредят и создают лишний риск заражения.

Альтернативой Чуланов назвал обработку рук антисептиком, которую следует делать при входе и выходе из общественного транспорта. Это, как он полагает, будет вполне достаточной мерой, а, возможно, даже и более эффективной.

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  • Анна
  • 21.10.2020
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