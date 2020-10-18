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Азербайджанское военное ведомство заявляет, что ночью была уничтожена армянская РСЗО «Град», которая обстреливала азербайджанские военные подразделения. Сообщается, что произошло это во время сражений на Агдере-Агдамском направлении.

Также Минобороны поведало о том, что азербайджанские войска продолжают уничтожать боевую технику Армении и Армии обороны Арцаха, несмотря на то, что ее пытаются маскировать. Им удалось накопить опыт, благодаря чему они сумели занять все важные высоты на линии столкновения.

Напомним, что чуть больше недели назад главы МИД Азербайджана и Армении заключили соглашение о гуманитарном перемирии. Однако бои продолжаются, несмотря на режим прекращения огня. Вчера Азербайджан заявлял об обстрелах города Гянджа армянскими ракетами «Эльбрус», в результате которого погибло 13 мирных жителей. Еще 52 человека получили ранения.

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  • Анна
  • 16.10.2020
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