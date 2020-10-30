Высказывание главы венгерского правительства Виктора Орбана, который назвал памятник солдатам Красной армии монументом времен «советской оккупации», искажает реальную историю Второй мировой войны. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что Нюрнбергский процесс, на котором был осужден фашизм, расставил все по своим местам и закрепил итоги Второй мировой. Любые заявления, которые идут вразрез с его решением, не могут рассматриваться в качестве достоверной информации.

Помимо этого, Захарова напомнила премьеру Венгрии, что его страна участвовала в войне в качестве союзника нацистской Германии. Следовательно, она также повинна в тех преступлениях, которые осудил Нюрнбергский процесс. Советские же войска сумели победить нацизм, освободив от него всю Европу.