читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о переходе английской столицы на следующий уровень повышенной готовности. Все дело – в стремительном распространении коронавируса.

По условиям первого уровня, который был объявлен ранее, жители Лондона не могут общаться с соседями и даже родственниками, живущими в том же доме. Кроме того, запрещаются мероприятия, в которых принимает участие больше 6 человек.

На втором уровне, который вводится уже с 17 октября, прекращается ночная работа продовольственных магазинов. Они будут закрываться в 22:00.

Наиболее высоким является третий уровень, предполагающий закрытие всех общественных учреждений, включая бассейны, спортивные залы и пабы.

Мэтт Хэнкок заявил, что статистика по всему Лондону удручающая. Так, за последнюю неделю количество зараженных на сотню человек составляет 97 жителей британской столицы. В некоторых районах города ситуация лучше, но ненамного. Именно поэтому принято решение о повышенном уровне готовности.

Вам может понравиться

Российские военные проверяют сведения об ударах Азербайджана по Армении

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент осуществляется проверка… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Надев пиджак на голое тело, премьер-министр Финляндии взволновала Интернет

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети своим откровенным нарядом.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.10.2020
  • читать 1 минуту

Вирусолог рассказал, как лечат от коронавируса бедных и богатых россиян

Анатолий Альтштейн, вирусолог из России, рассказал, как проходит лечение от COVID-19 обычных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 15 октября – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 24 °C |