Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о переходе английской столицы на следующий уровень повышенной готовности. Все дело – в стремительном распространении коронавируса.

По условиям первого уровня, который был объявлен ранее, жители Лондона не могут общаться с соседями и даже родственниками, живущими в том же доме. Кроме того, запрещаются мероприятия, в которых принимает участие больше 6 человек.

На втором уровне, который вводится уже с 17 октября, прекращается ночная работа продовольственных магазинов. Они будут закрываться в 22:00.

Наиболее высоким является третий уровень, предполагающий закрытие всех общественных учреждений, включая бассейны, спортивные залы и пабы.

Мэтт Хэнкок заявил, что статистика по всему Лондону удручающая. Так, за последнюю неделю количество зараженных на сотню человек составляет 97 жителей британской столицы. В некоторых районах города ситуация лучше, но ненамного. Именно поэтому принято решение о повышенном уровне готовности.