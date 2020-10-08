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На портале Стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что за минувшие 24 часа на территории Республики Коми от коронавирусной инфекции умерли еще 3 пациента. Общее число жертв COVID-19 составило 129 человек.

Отмечается, что за этот же отрезок времени в регионе зафиксировали 127 новых зараженных. Всего с момента начала пандемии зарегистрировано 9 297 случаев инфицирования. За прошлые сутки выздоровело 140 пациентов, а в целом из медучреждений выписались почти 7,5 тысячи человек, переболевших коронавирусом.

Представители республиканского Минздрава отмечают, что в кардиодиспансере города Сыктывкар было решено отменить плановую госпитализацию. Данный режим продлится до 14 октября. Его приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

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