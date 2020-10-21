В городе Цзиси, который находится в северо-восточной части Китая, сразу девять членов семьи попали в больницу после отравления местным деликатесом «Суантадзи» на основе лапши быстрого приготовления. Сообщается, что сперва «Скорую» пришлось вызывать для семи человек, а потом – еще для двоих.

В медицинском учреждении сделали все возможное, что спасти пострадавших от высокотоксичной кислоты Бонгкрек, попавший в организм. Однако сделать это не удалось. Все члены семьи умерли от отравления.

Известно, что лапша длительное время хранилась в холодильнике. Еще трое детей, являющиеся членами этой же семьи, почувствовали неприятный вкус деликатеса и не стали его есть. Все они остались живы.

Бонгкрековая кислота, образовавшаяся на несвежем продукте, является сильным ингибитором дыхания клеток. Она относится к наиболее токсичным веществам, поражающим практически любые живые организмы.