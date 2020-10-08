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В Ивановской области вынесен приговор женщине, убившей собственную новорожденную дочь.

Инцидент произошёл 10 апреля в Шуе. Как сообщается, 40-летняя женщина, не прибегая к услугам врачей, родила ребёнка у себя дома. После этого она специально оставила младенца в унитазе с водой. Девочка, в итоге, в скором времени скончалась. Следственный комитет собрал необходимые доказательства, которые суд признал достаточными для признания женщины виновной в совершении убийства.

В итоге женщина была осуждена на два года колонии-поселения. Отмечается, что свою вину в произошедшем она не признала.

Кроме того, как выяснилось, у женщины есть ещё четверо детей, при этом она ограничена в родительских правах. Несовершеннолетние дети находятся в детдомах.

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