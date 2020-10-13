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Ираклий Аладашвили, военный обозреватель из Грузии, рассказал о том, как долго продлится режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, и что об этом думают в Тбилиси.

Согласно его словам, объявленное в минувшую пятницу, 9 октября, перемирие между Азербайджаном и Арменией мало кому внушило оптимизм. В результате прогнозы многих экспертов подтвердились – уже 10 октября соглашение было нарушено, причем Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Сейчас бои на линии соприкосновения снова идут в полную силу.

Грузинский журналист при этом отметил, что конфликт разросся до полномасштабной войны и, вероятнее всего, обе стороны понесли значительные потери. К тому же боевые действия в Нагорном Карабахе начали оказывать влияние на соседние страны. Например, недавно на грузинские села упали осколки снарядов и БПЛА. Удары по АЭС Армении или нефтепроводу Азербайджана и вовсе могут привести к экологической катастрофе. Поэтому Грузия настаивает на прекращении кровопролития и решении вопроса дипломатическим путем.

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  • Анна
  • 12.10.2020
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