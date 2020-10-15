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Сотрудники армянской Генпрокуратуры сообщили сегодня, 15 октября, что в ходе обстрелов Варденисского района вооруженными силами Азербайджана умерли двое солдат Армении.

В соответствующем сообщении отмечается, что бойцы армянской армии скончались от смертельных ранений, полученных в результате атаки беспилотников по бронетехнике Армении, расположенной неподалеку от населенного пункта Шатван. Еще десять бойцов при этом получили различные травмы.

По словам прокуроров Армении, азербайджанская армия также ударила по мирным гражданам, которые трудились в поле. Среди них был один несовершеннолетний ребенок. Несколько гражданских были ранены – их отвезли в медицинское учреждение. В СМИ напоминают, что, несмотря на заключенное перемирие, Баку и Ереван продолжают обстреливать территории друг друга, обвиняя при этом противоположную сторону в нарушении соглашения.

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