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Обеспечивающая взаимодействие армянского оборонного ведомства с общественностью Шушан Степанян поведала о неудачных наступательных действиях армии Азербайджана. Она заявила, что противник пытался атаковать сразу на двух направлениях линии фронта – северном и юго-восточном. Однако Армия обороны НКР сумела остановить его.

Помимо этого, Степанян рассказала о боевых операциях Армии обороны Арцаха, которая ночью сумела уничтожить большое количество оружия и боеприпасов к нему, а также живой силы противника.

Напомним, что с понедельника в Нагорном Карабахе объявлено очередное перемирие. Боевые действия немного затихли, однако обе стороны не обходятся без нарушений режима прекращения огня. Ранее сообщалось, что военный эксперт Давид Арутюнов предложил Армении воспользоваться затишьем и уничтожить главное атакующее ядро противника.

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