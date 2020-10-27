На интернет-портале управления СКР по Вологодской области появилось сообщение о том, что в Череповце было совершенно убийство. В преступлении подозревается 66-летний пенсионер.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел из-за бытового конфликта. На территории одного из местных садоводческих товариществ двое знакомых распивали алкогольные напитки. В определенный момент между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой пожилой мужчина взял в руки нож и ударил им 51-летнего приятеля в бедро. Затем злоумышленник ушел.

Третий собутыльник вызвал на место происшествия полицейских и медиков, однако к тому времени пострадавший уже скончался. Правоохранители нашли и задержали обвиняемого. В отношении него было заведено уголовное дело.