В начале октября во многих СМИ появилась информация о том, что на азербайджанском аэродроме в Гяндже базируются турецкие истребители F-16. В подтверждением этому был опубликован спутниковый снимок, на котором можно было действительно рассмотреть очертания этого боевого самолета. Сейчас история повторяется.

В Интернете вновь появилась фотография со спутника, сделанная в середине месяца. На ней видно уже четыре истребителя F-16, которые могут принадлежать только Турции. Однако теперь они находятся в международном аэропорту в городе Габале.

Предполагается, что на обоих снимках фигурируют одни и те же истребители. Скорее всего после обстрела города Гянджа было принято решение перебросить их на новое место дислокации.

Напомним, что Азербайджан и Турция дружно отрицали факт наличия F-16 на азербайджанской территории. Однако через некоторое время Ильхам Алиев заявил, что истребители прилетели в Гянджу для совместных учений и не смогли вылететь обратно из-за начала конфликта.