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В Астрахани стало известно о том, что коронавирус стал причиной смерти ещё двух человек.

Как сообщается, это 70-летний мужчина и 79-летняя женщина. Первый пациент с 20 июля был дома на самолечении. Спустя три дня он обратился к терапевту, и ему провели компьютерную томографию, показавшую правостороннюю пневмонию. 23 июля мужчину отправили в Александровкий госпиталь. 1 августа его перевели в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался 15 августа.

79-летняя женщина с 1 августа была на самолечении. 5 августа её состояние здоровья ухудшилось, и ей также провели компьютерную томографию, выявившую двустороннюю пневмонию. Женщину госпитализировали, 14 августа ей стало значительно хуже, и вскоре она скончалась.

Смерть от коронавирусной инфекции была официально подтверждена после исследования патологоанатомическим бюро. Таким образом, в регионе от коронавируса скончались 128 человек.

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