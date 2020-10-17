Арцрун Ованнисян, представитель армянского оборонного ведомства, поведал о том, что многие армянки сейчас рвутся на передовую, причем некоторые из них готовы даже выступить в роли смертниц на поле боя.

Согласно его словам, победа в идущем сейчас военном конфликте окажется непростой, а достичь ее удастся только совместными усилиями. Он добавил, что вывешиванием флагов на автомобилях и включением патриотических песен невозможно закончить войну. Ованнисян добавил, что его студентками был организован специальный отряд, состоящий только из девушек. По мнению представителя Минобороны, именно такие поступки приближают Армению к победе.

Он также рассказал о том, что одна из девушек просила его позволить ей стать смертницей. Ованнисян призвал мужчин быть достойными армянок, отметив, что уже 20 дней армянские военные находятся на фронте, «презрев смерть».