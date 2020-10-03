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В российских аптеках в настоящее время продаются два препарата, применяемые против коронавируса.

Речь идёт о препаратах «Арепливир» и «Коронавир». Как отмечается, в их основе находится фавипиравир, который в России был зарегистрирован лишь в этом году и мало кому среди пациентов известен.

Фавипиравир был создан в Японии и предназначался для лечения гриппа, впоследствии испытывался для лечения лихорадки Эбола, однако был раскритикован. В России препарат ранее не был зарегистрирован, и появился лишь в мае под названием «Авифавир», который рекомендовали для лечения коронавируса в стационаре.

Затем, в ходе исследований, был сделан вывод, что фавипиравир подходит для лечения коронавируса также в амбулаторных условиях. Препараты «Арепливир» и «Коронавир» поступили в аптеки в конце сентября. Их стоимость начинается от 11 900 рублей за упаковку.

Высокая цена, как отмечается, обусловлена спросом на подобные лекарства во всём мире. Однако купить препарат не так-то просто – требуется рецепт врача. Контролировать приём лекарств также должен доктор. Кроме того, препарат запрещён к применению беременным женщинам, детям до 18 лет. Также кормящим женщинам при приёме препарата придётся приостановить грудное вскармливание.

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