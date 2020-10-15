Укрепление суверенитета ЦАР при содействии РФ поможет сохранить мир в регионе – Федоров

Для нынешнего руководства ЦАР сохранение мира внутри страны является одной из приоритетных задач. В этом ему активно помогает Российская Федерация. Благодаря восстановлению военной мощи происходит укрепление суверенитета государства. Это залог мира в ЦАР, считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

В столице республики сегодня устроили парад военной техники, прибывшей из России. Также из РФ прислали конфеты и игрушки для детей.

Это уже третья поставка в ЦАР за последние два года. РФ в очередной раз подтвердила свое желание принести региону спокойствие и мир.

По словам Федорова, укрепляя защиту ЦАР, достигается безопасность на международном уровне. «Потому что мир построен на суверенитете двухсот наций», – отметил депутат.

В рамках официального соглашения Россия предоставляет помощь ЦАР не в первый и не в последний раз. В зависимости от решения руководства ВС африканской республики в будущем поставки вооружения могут продолжиться.

На этот раз кроме оружия Россия поставила пять тонн шоколадных конфет и игрушки, устроив африканским детям настоящий праздник.

Многие юные жители республики ранее ни разу не пробовали конфеты. Поэтому прибытие в Банги российских сладостей стало для малышей особенным событием.