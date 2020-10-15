читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для нынешнего руководства ЦАР сохранение мира внутри страны является одной из приоритетных задач. В этом ему активно помогает Российская Федерация. Благодаря восстановлению военной мощи происходит укрепление суверенитета государства. Это залог мира в ЦАР, считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

В столице республики сегодня устроили парад военной техники, прибывшей из России. Также из РФ прислали конфеты и игрушки для детей.

Укрепление суверенитета ЦАР при содействии РФ поможет сохранить мир в регионе – Федоров

Это уже третья поставка в ЦАР за последние два года. РФ в очередной раз подтвердила свое желание принести региону спокойствие и мир.

Укрепление суверенитета ЦАР при содействии РФ поможет сохранить мир в регионе – Федоров

По словам Федорова, укрепляя защиту ЦАР, достигается безопасность на международном уровне. «Потому что мир построен на суверенитете двухсот наций», – отметил депутат.

Укрепление суверенитета ЦАР при содействии РФ поможет сохранить мир в регионе – Федоров

В рамках официального соглашения Россия предоставляет помощь ЦАР не в первый и не в последний раз. В зависимости от решения руководства ВС африканской республики в будущем поставки вооружения могут продолжиться.

На этот раз кроме оружия Россия поставила пять тонн шоколадных конфет и игрушки, устроив африканским детям настоящий праздник.

Укрепление суверенитета ЦАР при содействии РФ поможет сохранить мир в регионе – Федоров

Многие юные жители республики ранее ни разу не пробовали конфеты. Поэтому прибытие в Банги российских сладостей стало для малышей особенным событием.

Вам может понравиться

Коронавирус способен вызвать внезапную необратимую потерю слуха

Медики заявили о том, что коронавирус может вызвать необратимую потерю слуха. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.10.2020
  • читать 1 минуту

Пользователи обсуждают странную тактику армянских войск

В социальных сетях пользователи начали активно обсуждать ролик, опубликованный армянским Минобороны Видео… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Американский F-35 не смог обойти в полете российский Су-57

В рамках недавнего тестового полета истребителя Су-57, разработанного в РФ и относящегося… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 15 октября – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 24 °C |