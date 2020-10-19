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Специалисты из Калифорнийского университета для диагностирования у пациента коронавируса предложили применять глюкометры.

Как было заявлено, клинические испытания показали, что глюкометр имеет 100% точность в выявлении коронавируса. При этом требуется всего лишь около часа для того, чтобы обнаружить вирус. Для определения коронавируса у пациента берут образец слюны, используя ватную палочку.

Так, если пациент имеет коронавирус, то это можно будет увидеть по уровню сахара, который напрямую связан с наличием вирусного белка. Специалисты подчёркивают, что исследование показало 100% точность такого тестирования, и, что важно, глюкометры можно использовать и в домашних условиях. Также при их помощи можно выявить и другие заболевания.

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