Специалисты из Калифорнийского университета для диагностирования у пациента коронавируса предложили применять глюкометры.

Как было заявлено, клинические испытания показали, что глюкометр имеет 100% точность в выявлении коронавируса. При этом требуется всего лишь около часа для того, чтобы обнаружить вирус. Для определения коронавируса у пациента берут образец слюны, используя ватную палочку.

Так, если пациент имеет коронавирус, то это можно будет увидеть по уровню сахара, который напрямую связан с наличием вирусного белка. Специалисты подчёркивают, что исследование показало 100% точность такого тестирования, и, что важно, глюкометры можно использовать и в домашних условиях. Также при их помощи можно выявить и другие заболевания.