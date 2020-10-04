Съемки нового шоу «На дачу!», в роли ведущей в котором выступает Лариса Гузеева, отметились немного странным эпизодом. Жена одного из участников, бизнесмена Андрея Бадоева, даже написала, что между супругом и телеведущей происходят «какие-то шуры-муры».

Все дело в том, что Гузеева внезапно начала флиртовать с бизнесменом. Она восхищалась его внешностью, заявила, что не против иметь такого же мужа, а также попросила Бадоева раздеться и нырнуть в бассейн. Помимо этого, ведущая вдруг высказалась в том духе, что жена участника программы уже «пожила и хватит».

Бадоеву такое внимание со стороны телеведущей явно импонировало, однако он флиртовать с ней все же не стал. Поэтому Гузеева, не добившись взаимного интереса, не стала продолжать осыпать бизнесмена комплиментами, а продолжила съемки так, будто ничего не произошло.