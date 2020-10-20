Испытания Турцией приобретенных у России комплексов С-400 «Фаворит» вызвали бурное обсуждение в прессе. И не только потому, что США выразили обеспокоенность по поводу использования Анкарой вооружения, не соответствующего стандартам НАТО,

Так, греческие СМИ выразили сомнения, что Турция с помощью С-400 сможет, как и обещала, полностью «запереть» Эгейское море. По мнению журналистов, отсутствие видеозаписей успешного запуска ракет доказывает, что первые тесты оказались неудачными и комплексам не удалось поразить цели.

Сама же Греция намерена провести испытания имеющихся у нее на вооружении комплексов С-300. По этому поводу турецкие СМИ буквально встали на дыбы. Они разглядели, что греческие специалисты несколько модернизировали пусковые системы и РЛС этих комплексов, а также не забыли упомянуть о США. Их заинтересовало, какой будет реакция Соединенных Штатов на испытания Грецией С-300 и настолько она будет сопоставима с «травлей» Анкары.

Впрочем, Соединенные Штаты вряд ли будут предъявлять Греции какие-либо претензии. Все дело в том, что С-300 были приобретены у России еще в 1997 году. Поэтому они вряд ли могут тягаться с современными ЗРК. Что касается модернизации, то официально о ней никто не заявлял.