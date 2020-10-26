В турецком информагентстве «Haberler» сообщили, что Крым в прошлом был несправедливо отобран у Османской империи, поэтому Турция в будущем может попробовать вернуть его в свой состав.

Согласно словам авторов материала, Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер, не стал признавать Крымский полуостров территорией РФ, так как собирается снова сделать его частью Турции. Они отмечают, что за последние годы Анкаре удалось значительно укрепить свои позиции на мировой арене, принимая участие в различных военных конфликтах, идущих на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По мнению политологов, такие высказывания способны отрицательно повлиять на отношения между Турцией и Россией. Юрий Гемпель, член крымского парламента, отметил, что Анкара допустила серьезную ошибку, когда решила поддержать проект «Крымская платформа», являющийся по сути антикрымским союзом.