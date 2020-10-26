Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В турецком информагентстве «Haberler» сообщили, что Крым в прошлом был несправедливо отобран у Османской империи, поэтому Турция в будущем может попробовать вернуть его в свой состав.

Согласно словам авторов материала, Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер, не стал признавать Крымский полуостров территорией РФ, так как собирается снова сделать его частью Турции. Они отмечают, что за последние годы Анкаре удалось значительно укрепить свои позиции на мировой арене, принимая участие в различных военных конфликтах, идущих на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По мнению политологов, такие высказывания способны отрицательно повлиять на отношения между Турцией и Россией. Юрий Гемпель, член крымского парламента, отметил, что Анкара допустила серьезную ошибку, когда решила поддержать проект «Крымская платформа», являющийся по сути антикрымским союзом.

Вам может понравиться

В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове

Юрий Гемпель, член Крымского парламента, отметил, что Дональд Трамп, лидер США, заблуждается… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Бывшая супруга сына Федора Бондарчука тайно вышла замуж за музыканта

В начале прошлого года сын Федора Бондарчука Сергей после семи лет брака… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.10.2020
  • читать 1 минуту

Вирусолог рассказал о скрытом неконтролируемом источнике коронавируса

Вирусолог Виктор Зуев рассказал о людях, являющими, по его мнению, наиболее опасными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 21 °C |