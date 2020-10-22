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Необходимость проведения товароведческой экспертизы связана с потребностью выявления возможных фальсификаций. Проводится она в рамках дел о защите прав потребителей. Инициатива может исходить от судебных органов или покупателей.

Проверка продукции на соответствие нормам

В задачу товароведческой экспертизы входит проверка продукции на соответствие её следующим критериям:

  1. Все изделия должны отвечать разработанным для них стандартам.
  2. Соответствие продукции маркировке.
  3. Присутствие сопроводительных документов.
  4. Принадлежность товара к описанному виду.
  5. Отсутствию на изделиях дефектов.
  6. Правильность расчёта естественной убыли товаров.
  7. Проверка производителя на выпуск некачественной продукции.

Такая экспертиза проводится на основании существующего закона. В нём говорится, что любая продукция, которая поступила в продажу, должна быть хорошего качества.

Существующие классификации

По формам проведения товароведческая экспертиза разделяется на виды:

  1. Количественная. Присутствующий товар должен соответствовать фиксированный массе, габаритам и плотности.
  2. Качественная. Продукция должна быть выполнена в соответствии с разработанными для неё стандартами.
  3. Ассортиментная. Все виды товаров должны присутствовать в полном ассортименте как их поставил производитель.
  4. Документальная. Все сопроводительные документы проверяются на правильность заполнения.

По критериям общего порядка товароведческая экспертиза разделяется:

  1. Таможенная. Её проведение ведётся в том случае, когда продукция планирует поступать за пределы государства. Здесь наряду с общей проверкой, добавляется ещё пункт правильности взимания всех пошлин.
  2. Оценочная. Эксперты, изучая продукцию, определяют её рыночную цену. Это сумма ложится в основу взаиморасчётов между продавцом и покупателем.
  3. Контрактная. Ведётся проверка составленной документации. Проверяется правильность хранения продукции.Вся эта работа проводится профессиональными специалистами.

Процедура проведения

Такого рода экспертиза проводится исключительно экспертами высокого класса, которые работают в организациях, имеющих лицензию на этот вид работы. Отсутствие такого документа означает, что проведенная экспертиза не будет носить официального характера и не сможет использоваться в качестве доказательной базы при вынесении судебного решения.

При этом порядок её проведения всегда одинаковый. Состоит он из следующих шагов:

  1. Ведётся подбор организации с квалифицированными экспертами.
  2. Оплачиваются услуги специалистов на основании существующих тарифов.
  3. Руководителю организации, где будет проводиться экспертиза, сообщается о времени прихода специалистов.
  4. После окончания процедуры представители излагают свои результаты. Документ подписывается главным экспертом.

Время проведения процедуры представляет собой достаточно условный срок. Официально он составляет 10 дней, но не всегда в этот период можно уложиться. Всё зависит от сложности работы.

Иногда проверяющая сторона не согласна с представленными выводами. При этом у неё есть возможность их обжаловать в суде. Однако начиная такой процесс, нужно быть хорошо к нему подготовленным. Чтобы суд вынес положительное решение, требуется собрать всю доказательную базу.

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