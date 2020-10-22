Необходимость проведения товароведческой экспертизы связана с потребностью выявления возможных фальсификаций. Проводится она в рамках дел о защите прав потребителей. Инициатива может исходить от судебных органов или покупателей.
Проверка продукции на соответствие нормам
В задачу товароведческой экспертизы входит проверка продукции на соответствие её следующим критериям:
- Все изделия должны отвечать разработанным для них стандартам.
- Соответствие продукции маркировке.
- Присутствие сопроводительных документов.
- Принадлежность товара к описанному виду.
- Отсутствию на изделиях дефектов.
- Правильность расчёта естественной убыли товаров.
- Проверка производителя на выпуск некачественной продукции.
Такая экспертиза проводится на основании существующего закона. В нём говорится, что любая продукция, которая поступила в продажу, должна быть хорошего качества.
Существующие классификации
По формам проведения товароведческая экспертиза разделяется на виды:
- Количественная. Присутствующий товар должен соответствовать фиксированный массе, габаритам и плотности.
- Качественная. Продукция должна быть выполнена в соответствии с разработанными для неё стандартами.
- Ассортиментная. Все виды товаров должны присутствовать в полном ассортименте как их поставил производитель.
- Документальная. Все сопроводительные документы проверяются на правильность заполнения.
По критериям общего порядка товароведческая экспертиза разделяется:
- Таможенная. Её проведение ведётся в том случае, когда продукция планирует поступать за пределы государства. Здесь наряду с общей проверкой, добавляется ещё пункт правильности взимания всех пошлин.
- Оценочная. Эксперты, изучая продукцию, определяют её рыночную цену. Это сумма ложится в основу взаиморасчётов между продавцом и покупателем.
- Контрактная. Ведётся проверка составленной документации. Проверяется правильность хранения продукции.Вся эта работа проводится профессиональными специалистами.
Процедура проведения
Такого рода экспертиза проводится исключительно экспертами высокого класса, которые работают в организациях, имеющих лицензию на этот вид работы. Отсутствие такого документа означает, что проведенная экспертиза не будет носить официального характера и не сможет использоваться в качестве доказательной базы при вынесении судебного решения.
При этом порядок её проведения всегда одинаковый. Состоит он из следующих шагов:
- Ведётся подбор организации с квалифицированными экспертами.
- Оплачиваются услуги специалистов на основании существующих тарифов.
- Руководителю организации, где будет проводиться экспертиза, сообщается о времени прихода специалистов.
- После окончания процедуры представители излагают свои результаты. Документ подписывается главным экспертом.
Время проведения процедуры представляет собой достаточно условный срок. Официально он составляет 10 дней, но не всегда в этот период можно уложиться. Всё зависит от сложности работы.
Иногда проверяющая сторона не согласна с представленными выводами. При этом у неё есть возможность их обжаловать в суде. Однако начиная такой процесс, нужно быть хорошо к нему подготовленным. Чтобы суд вынес положительное решение, требуется собрать всю доказательную базу.