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На страницах информагентства The National Interest появилась статья о том, что российский флот способен уничтожить Вашингтон, прибегнув к необычному маневру.

По мнению авторов материала, российские субмарины способны незаметно подойти к американскому побережью со стороны Арктики, а затем ударить по столице Соединенных Штатов, устранив тем самым большую часть высокопоставленных чиновников, включая президента.

В статье указывается, что РФ продолжает расширять и усовершенствовать свой подводный флот. К примеру, недавно ею была протестирована ракета «Калибр», дальность поражения которой составляет примерно 4500 километров. Этого вполне достаточно для нанесения незаметного удара по США.

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