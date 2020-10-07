Лариса Алексеева, врач-терапевт, во время интервью с журналистами сообщила, что медицинская маска, которую носят неправильно, является самым опасным предметом при пандемии COVID-19.

Согласно ее словам, некоторые по ошибке начинают носить их в течение длительного времени. Если же им становится некомфортно, то они берут ее всей ладонью, а потом сворачивают и кладут в свой карман. Затем этими же руками трогают лицо. Алексеева считает подобные действия крайне опасными.

Врач отметила, что ношение масок должно осуществляться с соблюдением требований Роспотребнадзора, то есть не больше 120 минут. Далее ее нужно осторожно снимать, не дотрагиваясь руками лица, а потом утилизировать в пакете. Следует также не забывать пользоваться обычными бытовыми антисептиками – спиртом и мылом.