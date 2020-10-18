На концерте группы «На-На», который состоялся в столичном театре «Золотое кольцо» большинство зрителей были без средств индивидуальной защиты. Об этом заявил Владимир Комаров, возглавляющий объединение административно-технических инспекций.

Он сообщил, что в театр пропускали посетителей, не надевающих защитные перчатки. Кроме того, многие в фойе снимали маски либо вообще обходились без них. Администрация театра начала выдавать перчатки и требовать соблюдения масочного режима лишь после того, как ей было сделано соответствующее замечание.

ОАТИ намеревается составить протокол, подтверждающий нарушение театром административных правил во время режима повышенной готовности. Этот проступок подразумевает наложение штрафа до 300 тысяч рублей. Альтернативное наказание в полном соответствии со статьей 20.6.1 КоАП – временное прекращение деятельности театра на срок до трех месяцев.