Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая из-за травмы недавно была вынуждена временно покинуть шоу «Ледниковый период», жестко ответила на слухи о том, что истинной причиной её ухода стала ревность.

Причиной для слухов стало то, что в шоу Татьяна была в паре с актёром Вячеславом Чепурченко, а её супруг Алексей Ягудин являлся ведущим передачи, и допустил несколько шуток о ревности. Недавно чемпионка получила травму, и рассказала об этом в Instagram, заявив, что временно уходит из передачи.

В комментариях некоторые поклонники высказалась, что муж Тотьмяниной ревновал к Чепурченко, что и стало причиной ухода чемпионки. На это она неожиданно резко ответила, что «ревнуют к достойным, а не к обёртке». Это заставило некоторых подозревать, что между актёром и Татьяной произошёл какой-то конфликт.