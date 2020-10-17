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Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая из-за травмы недавно была вынуждена временно покинуть шоу «Ледниковый период», жестко ответила на слухи о том, что истинной причиной её ухода стала ревность.

Причиной для слухов стало то, что в шоу Татьяна была в паре с актёром Вячеславом Чепурченко, а её супруг Алексей Ягудин являлся ведущим передачи, и допустил несколько шуток о ревности. Недавно чемпионка получила травму, и рассказала об этом в Instagram, заявив, что временно уходит из передачи.

В комментариях некоторые поклонники высказалась, что муж Тотьмяниной ревновал к Чепурченко, что и стало причиной ухода чемпионки. На это она неожиданно резко ответила, что «ревнуют к достойным, а не к обёртке». Это заставило некоторых подозревать, что между актёром и Татьяной произошёл какой-то конфликт.

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  • 16.10.2020
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