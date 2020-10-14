Певица Татьяна Овсиенко после слухов в Сети о том, что её избивает муж, опубликовала в Instagram видеоролик, продемонстрировав идиллию в семье.

Как сообщается, не так давно в СМИ появились слухи, что супруг Овсиенко Александр избивает Татьяну, а также спаивает её. Певица уже официально опровергла домыслы, однако некоторых это не убедило. Впрочем, Овсиенко это даже смешит, и она заявляет, что слухи лишь привлекли внимание к ней.

Опубликованный Татьяной Овсиенко ролик, как сообщается, сняла её подруга, которая тоже возмущена слухами. Она рассказала, что была в гостях у пары, не посещав их около полугода из-за пандемии, и любовалась ими и их бережному отношению друг к другу.

Поклонники Татьяны выразили радость за неё в комментариях, и отметили, что она глубокий и чистой души человек, и супругу с ней повезло. Слухи же об избиении и алкоголизме певицы они назвали чушью.