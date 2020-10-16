Певица Татьяна Буланова в интервью изданию «Собеседник» рассказала о том, что у неё в жизни появился новый возлюбленный.

Как оказалось, знакомство состоялось уже более года назад, и с тех пор пара почти не расстаётся. Певица рассказала, что они прекрасно понимают друг друга, и им очень комфортно вместе. Также она отметила, что они прошли «проверку на прочность» в период самоизоляции, и, в отличие от некоторых других пар, даже ни разу не поругались за это время.

Кроме того, младший сын Булановой одобрил её выбор и, как отмечается, уже успел подружиться с новым возлюбленным своей мамы.

Впрочем, делиться подробностями о личности своего мужчины Татьяна не захотела, и рассказала лишь, что его сфера деятельности весьма далека от шоу-бизнеса. Со свадьбой пара решила не торопиться.