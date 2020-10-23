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В сети появилась информация о количестве уничтоженных танков Т-72 вооруженных сил Армении и Карабаха. Бронетехника была ликвидирована турецкими БПЛА Bayraktar TB2.

Подсчеты провел блогер Oryx. Его данные основаны на видеороликах, опубликованных в Сети Минобороны Азербайджана и другими официальными источниками. В результате он выяснил, что беспилотники Турции смогли уничтожить 56 армянских и нагорно-карабахских танков Т-72.

Пользователь при этом отметил, что если судить по видео, то операторы дронов выполняют свою работу крайне профессионально. Они не просто выпускают снаряды по целям, а пытаются сначала обнаружить самые уязвимые точки, например, открытые люки на башне или моторные отсеки. Всего же Армения потеряла 112 боевых машин с момента начала нового конфликта.

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