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В Екатеринбурге произошел инцидент с участием двух бывших заключенных, которые вместе употребляли алкогольные напитки. В настоящий момент следствие обвиняет одного из участников застолья в изнасиловании другого.

Следователи СК подозревают в изнасиловании 38-летним крановщиком своего 32-летнего приятеля. Надо отметить, что этот самый приятель ранее был осужден. Именно по статье УК об изнасиловании.

К правоохранительным органам обратился сам потерпевший. Он рассказал, что после возлияния он вместе с крановщиком уснул на одной кровати. А ночью внезапно проснулся от того, что хозяин дома совершал в отношении него действия сексуального характера.

Правоохранители возбудили в отношении крановщика уголовное дело, утверждая, что он не просто изнасиловал приятеля, но еще и воспользовался при этом его беспомощным положением.

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