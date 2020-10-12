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По решению суда, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной была возвращена её московская квартира.

Как сообщается, актриса переписала свою квартиру на Бари Алибасова, а тот, в свою очередь, переоформил её на Сергея Моцаря. Мужчина является его помощником. Решение Алибасов объяснил тем, что таким образом хотел спасти Лидию от действий её дочери Ольги, а квартира будет принадлежать Моцарю лишь на документах.

Актриса же, по его словам, может продолжать там жить свободно. Однако позже новый владелец квартиры попросил Федосееву-Шукшину съехать.

После этого актриса заявила, что никому не дарила своё жильё, а подпись на документах объяснила тем, что не понимала, что именно подписывает. В то время она находилась под действием медицинских препаратов. Она потребовала у Алибасова вернуть её квартиру и объяснить, почему он её отобрал.

Федосеева-Шукшина планировала решить вопрос с мужем мирно, однако в итоге пришлось возвращать квартиру через суд. Отмечается, что Алибасов ещё может оспорить решение суда, но на данный момент неизвестно, будет ли он это делать.

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