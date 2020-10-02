В социальной сети Twitter появилась видеозапись, на которой представлен фрагмент боевых действий на территории Сирии.

На ней боевики предприняли попытку совершить выстрел из пушки М-46, которая была захвачена у правительственных сил. Но эта попытка завершилась полным провалом.

На записи видно, что сразу после выстрела пушка внезапно разорвалась. Больше всего пострадал ствол, который буквально «испарился». Пользователи соцсети предполагают, что произошло это из-за отработки орудием своего ресурса либо из-за низкого качества снарядов, используемых террористами.

После взрыва пушка не подлежит восстановлению, поэтому боевики больше не смогут производить из нее выстрелы по мирному населению и важным инфраструктурным объектам. Сообщается, что это не первый подобный казус. Отсутствие боевой подготовки террористов называют одной из причин крупных потерь их вооруженных формирований.