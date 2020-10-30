Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что в Сирии возможно открытое противостояние Турции и РФ. Он заявил, что вероятность столкновения повышается буквально с каждым днем, так как напряжение в отношениях между государствами постоянно растет.

По мнению эксперта, Москву такой расклад не очень устраивает, так как в случае вооруженного конфликта с Турцией ей придется вести боевые действия одновременно на трех фронтах. Двумя другими Стрелков называет Закавказье и Донбасс. Реджеп Эрдоган хорошо знает об этом и потому позволяет себе провокационные высказывания в адрес России.

Стрелков также уверен, что для Турции столкновение с РФ будет чрезвычайно выгодным. Оно позволит устранить внутриполитические проблемы, а также поднять экономику. Последняя в Турции строится на производстве, а не на реализации сырья, как в России, поэтому она значительно мощнее. В то же время эксперт уверен, что турецкий президент не будет провоцировать боевые действия без полной уверенности в своей победе.