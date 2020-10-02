Станислав Садальский критически высказался в отношении руководства театра «Ленком».

По мнению Садальского, руководство нехорошо повело себя с Инной Чуриковой. Так, в октябре были сняты все театральные постановки с её участием. При этом дело не в личных проблемах Чуриковой – с работой вне театра у неё проблем не возникло. В скором времени она появится в спектакле в другом театре.

Как предположил Садальский, руководство желает выслужиться, и создаёт видимость проводимой деятельности и соответствия требованиям. Чурикову он называет блистательной актрисой, любящей работать.

Отмечается, что в Москве была издана официальная рекомендация пересмотреть свои расписания всем культурным учреждением. Это сделано для того, чтобы артисты в возрасте от 65-ти лет и старше получили возможность находиться на самоизоляции. Чуриковой, как отмечается, уже 76 лет.