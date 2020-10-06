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Еще в 2019 году поклонники сериала «Игра престолов» узнали о том, что планируются съемки приквела под названием «Дом дракона».

Основой для него стала книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». На днях стал известен исполнитель главной роли в этом проекте.

На роль короля Визериса Таргариена Первого создатели пригласили хорошо известного по «Острым козырькам» Пэдди Консидайна. Его персонаж – хороший и благородный человек, однако именно из-за этих своих качеств стать хорошим правителем у него не получится. Поэтому именно Визерис станет причиной распада династии и ужасной войны между двумя ее ответвлениями.

Пилотную серию «Дома драконов» снимет режиссер Мигель Сапочник. Верные поклонники «Песни льда и пламени» хорошо знают, что именно ему удалось явить миру один из наиболее зрелищных эпизодов «Игры престолов», который назывался «Битва бастардов». Создатели пока не раскрывают дату выхода приквела.

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