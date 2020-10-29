Радикалы Сирийских демократических сил переправили в Ирак очередную партию нефти. Напомним, что «черное золото» в Сирии добывают Соединенные Штаты. Причем делают это нелегально.

Информация о транспортировке нефти появилась сразу в нескольких интернет-изданиях в среду. Они сообщают, что начальным пунктом был сирийский город Эс-Сувейдия. После этого колонна автомобилей под сопровождением курдских боевиков пересекла границу Ирака на пропускном пункте Аль-Валид.

Соединенные Штаты с подконтрольными им Сирийскими демократическими силами, костяк которых составляют курды, взяли под контроль подавляющее большинство нефтяных месторождений. Регионы восточной части страны серьезно охраняются – туда постоянно прибывают грузовые автомобили, которые поставляют вооружение для боевиков.