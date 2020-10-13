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Доктор биологических наук, а также заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Александр Шестопалов рассказал о слабом месте коронавируса.

Как он заявил, этим слабым местом является непереносимость высоких температур. Так, при температуре 33 градуса выше нуля коронавирус полностью теряет свою активность за 16 часов. При повышении температуры до 56 градусов он умирает всего лишь за десять минут.

Однако в обычных условиях в жилых или офисных помещениях такой высокой температуры не достичь. Использование антисептиков и обработка помещений и мебели, как указывает Шестопалов, помогает избавиться от других бактерий, но защищает ли от коронавируса, на данный момент сказать затруднительно.

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