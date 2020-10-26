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Режиссер Себастьян Лелио из Чили, который относительно недавно получил «Оскар» за фильм «Фантастическая женщина», снимет современный ремейк картины ужасов «Невеста Франкенштейна». Новая лента будет называться просто «Невеста», и по уверениям создателей, станет «вольной фантазией на тему оригинального творения», появившегося на экранах в 35 году прошлого столетия.

Главная роль в новом фильме отдана Скарлет Йоханссон, которая не нуждается в представлении. Актриса обещает, что сделает все возможное, чтобы «эмансипировать антигероиню классики, максимально оживить ее историю и привести ее в соответствие с современной реальностью». Она также сообщила, что очень довольна новым контрактом. По нему Йоханссон выступит еще и в роли исполнительного продюсера ленты.

Сценарий для новой истории «Невесты Франкенштейна» написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Они хорошо известны хорошей публике, так как работали и над популярным сериалом «Оранжевый – хит сезона».

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