Лидер КНР Си Цзиньпин посетил базу морской пехоты, находящуюся в провинции Гиандун. В ходе визита он выступил перед военнослужащими и призвал организовать подготовку к боевым действиям. По словам Генсека ЦК Компартии Китая, именно на морских пехотинцев возлагается почетная обязанность по защите рубежей Поднебесной империи.

Китайский лидер также заявил, что морская пехота – это элитные подразделения ВС страны. Поэтому они всегда должны быть преданными и надежными. Он призвал бойцов сохранять режим повышенной готовности и не расслабляться. Бдительность пехотинцев должна послужить на благо всего государства.

Напомним, что китайский посол в России Чжан Ханьхуэй ранее заявлял, что в США ряд политиков постоянно говорят о «китайской угрозе». По его словам, они преследуют исключительно личные интересы, однако ради них готовы втянуть в войну сразу несколько государств.