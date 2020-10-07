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В Москве, Подмосковье, а также некоторых других городах России из-за роста случаев заболевания коронавирусом были объявлены преждевременные каникулы.

Как сообщается, каникулы начались с 5 октября, и составят две недели в Москве, а в Московской области – неделю. Также указывается, что если в классе будет выявлен хотя бы один заболевший ребёнок, весь класс отправится на карантин.

Многие семьи запланировали на каникулы отдых, в основном в Турции, или в Сочи. Однако введение карантина может повлиять на их планы на отдых.

Тем не менее, по словам туроператоров, у них практически нет отказов от туров по причинам карантина в школе у детей. Россияне стараются как можно быстрее получить результаты тестов на коронавирус на себя и ребёнка, и при отрицательном результате и отсутствии симптомов отправляются в путешествие, несмотря на рекомендацию о соблюдении режима самоизоляции.

Также сообщается, что многие туристы уже практически не боятся коронавируса по сравнению с ситуацией в апреле и мае, так как многие из них уже переболели и считают, что инфекция для них больше неопасна.

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