Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, как однажды ему и Алексею Потехину предлагали интим за раскрутку их группы.

Произошло это в те времена, когда группа ещё даже не существовала. Они только приехали в Москву и порой им практически нечего было есть. Артисты согласились встретиться с одним из влиятельных продюсеров, и они даже не обратили внимания на то, что встреча была назначена поздно вечером – 00:30. Столь позднее время продюсер объяснил занятостью.

Когда они приехали в указанное место, дверь им открыл голый продюсер, который спросил их, сразу ли они пойдут в кровать или они сначала поговорят. После этого поражённым артистам пришлось возвращаться домой пешком, так как метро уже было закрыто.

Продюсер, поняв, что они не согласны на его условия, рассказал артистам, как всё устроено в московском шоу-бизнесе, и посоветовал им найти «богатую старушку». После этого они осознали, что в шоу-бизнесе не всё так гладко, как им казалось.