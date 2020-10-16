читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, как однажды ему и Алексею Потехину предлагали интим за раскрутку их группы.

Произошло это в те времена, когда группа ещё даже не существовала. Они только приехали в Москву и порой им  практически нечего было есть. Артисты согласились встретиться с одним из влиятельных продюсеров, и они даже не обратили внимания на то, что встреча была назначена поздно вечером – 00:30. Столь позднее время продюсер объяснил занятостью.

Когда они приехали в указанное место, дверь им открыл голый продюсер, который спросил их, сразу ли они пойдут в кровать или они сначала поговорят. После этого поражённым артистам пришлось возвращаться домой пешком, так как метро уже было закрыто.

Продюсер, поняв, что они не согласны на его условия, рассказал артистам, как всё устроено в московском шоу-бизнесе, и посоветовал им найти «богатую старушку». После этого они осознали, что в шоу-бизнесе не всё так гладко, как им казалось.

Вам может понравиться

Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с Евросоюзом

Мария Захарова, представитель российского Министерства иностранных дел, в рамках недавнего телеэфира решила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минобороны Армении заявило о ещё одном сбитом Су-25 ВВС Азербайджана

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала сводку по прошедшим в Нагорном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ВВС США получили революционную высокоточную авиабомбу StormBreaker

В Пентагоне решили одобрить принятие на вооружение новейшей авиационной бомбы GBU-53/B StormBreaker,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 16 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 25 °C |