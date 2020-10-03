Сексолог Елена Перелыгина прокомментировала интимную жизнь Максима Галкина и 71-летней Аллы Пугачевой.

В отличие от многих, считающих, что этот аспект семейной жизни Пугачевой в силу возраста уже не интересен, Перелыгина считает иначе. По её мнению, Галкин и Пугачева весьма гармоничная пара с мощной «космической связью», и интимная жизнь перестанет Примадонну интересовать ещё нескоро.

Однако Галкину для сохранения интереса Пугачевой следует приложить некоторые усилия и выбрать правильную тактику. Так, сексолог советует певице быть не очень активной и рекомендует Галкину щадить её в постели и уж точно не пытаться посадить её на шпагат.

Также Перелыгина дала несколько рекомендация по выбору поз в ситуациях, когда партнёрша старше 50-лет. Она говорит о таких позах, как «На боку», «Миссионерская» и «Догги-стайл», пообещав, что в этих позах оба участника получат удовольствие.